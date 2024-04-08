تعليقات ساخرة من إطلالة ياسمين صبري في “رحيل”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تحرص الفنانة المصرية ياسمين صبري، في أغلب مشاهدها التمثيلية، على الظهور بصورة أنيقة. ويبدو أنها رفضت التخلّي عن هذا الأسلوب حتى في المشاهد الصعبة التي تجسّدها في مسلسلها الرمضاني “رحيل”، إذ ظهرت في الحلقة السادسة منه بملابس السجن، بالرغم من تورّطها في مقتل أحمد بدير، والحكم عليها بالحبس سبع سنوات.

وظهرت ياسمين في المشهد المشار إليه بإطلالة ناعمة وجذابة، تتنافى مع طبيعة الحدث، ممّا تسبّب بالسخريّة الحادّة منها في حسابات ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالرغم من أن مسلسلها لم يتصدّر “الترند”، منذ أن بدء عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان، فإن هذه اللقطة شغلت حديث الجماهير.

من أبرز التعليقات التي انتشرت على مواقع التواصل حول هذا الخطأ الإخراجي: “ممكن روتين بشرتك وأظافرك في السجن يا فنانة؟”. “السجن باديكير وتهذيب ومانيكير”… لكن أحد الساخرين أشاد بجرأة نسرين أمين، عندما ظهرت من دون لمسات تجميلية في مسلسل “سجن النسا”، الذي تعاونت فيه مع نيللي كريم، في مقارنة بينها وبين ياسمين.

وربما صبّت هذه الأزمة في صالح صنّاع “رحيل”، إذ لوحظ تزايد عمليات البحث عن اسمه، وبدأ عدد من ناشطي مواقع التواصل يتداولون الحديث في ما بينهم بشأن رغبتهم في معرفة مصير ياسيمن في داخل السجن، وكيفية تعاملها هناك.

يُشارك في بطولة مسلسل “رحيل”، إلى جانب صبري، كلٌّ من: محمد كيلاني، أحمد بدير، أحمد صلاح حسني، محمد مهران، مي القاضي، لبنى ونس، حازم سمير وآخرين؛ وهو من تأليف محمد عبد المعطي، ومن إخراج محمد عبد السلام.

تجسّد ياسمين في المسلسل شخصيّة فتاة تُسمّى رحيل، تنتمي لأسرة من الطبقة المتوسطة، وتواجه العديد من المواقف الصعبة في إطار من الدراما والتشويق، من بينها تورّطها في جريمة قتل، ودخولها السجن.