شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29، بطولة النجم أمير كرارة على قناة ON الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 1.30 صباحاً والساعة 9.45 صباحاً، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 12 منتصف الليل والإعادة الساعة 6 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض العمل على منصة watch it الساعة 7 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل بيت الرفاعي من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يعرض على قناة ON ومنصة Watch it، رضوخ ياسين لطلبات فاروق "أحمد رزق" وأطلق سراح الطفل ابن عجوزة وتم إيصاله إلى منزله، وذلك خوفا على ابنته من فاروق، بعدما أصبحت تقيم عنده في المنزل؛ بسبب زواج والدتها هند "إيناس كامل" من فاروق.

والمشهد ينتقل إلى منزل سعيد "محمد لطفى"، حيث قراءة فاتحته على جمالات "رحاب الحمل"، ويأتي يحيى لمقابلة ياسين ويرفض دخول المنزل لرفضه زواج جمالات من سعيد الذى يخرج له ويطلب منه أن يدخل والمباركة لأخته حتى لا يكسر بخاطرها، وبدوره يقنعه ياسين ويدخل يحيى لتشعر جمالات بسعادة كبيرة؛ بسبب وجود أخويها بجانبها.

وشهدت الحلقة 28 من مسلسل بيت الرفاعى مواجهة جديدة بين ياسين "أمير كرارة" وفاروق "أحمد زق" حيث ذهب ياسين إلى المكان الذى اتفق عليه مع عجوزة لمقابلته فيه، ويصطحب سعيد "محمد لطفى" معه، ليفاجأ بأن عجوزة أحضر فاروق معه ويؤكد لياسين أنه يفدى فاروق بعمره.

يساوم فاروق، ياسين بأن يعيد ابن عجوزة وإلا سيأذى ابنته حبيبته ليندهش ياسين من حديث فاروق الذى يكشف له أن ابنته متواجدة في منزله هي ووالدته هند بعدما اتفقا على الزواج، ليشعر ياسين بخيبة الأمل والقلق على ابنته، وذلك سيجعله يتراجع عن تحدى فاروق مرة أخرى لأن ابنته تحت يده.