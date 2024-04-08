شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 29، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحاً، والإعادة الثانية 11:15 صباحا، وتُعرض لى قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 29 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

وشهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي ، الكثير من الأحداث حيث نصب عرب فخاً لعبد ربه- رياض الخولي، ومازن- جلال الزكي، وجعل مازن يسرق الآثار من عبد ربه ويتركه في الصحراء مع رجاله، وبعد أن انصرف مازن وجد عرب في إنتظاره وقام بخطفه هو والتمثال، ومن ثم أخذ عبد ربه، وذهب بهم إلى ( المريحة).

وكانت قد شهدت الحلقة الثامنة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، الكثير من الأحداث، حيث طالب جمال- أحمد عبد الله محمود، من سميحة- دنيا المصري، بالخمسة ملايين جنيه الذي أتفق معها عليهم، وعندما قالت له أنه ليس معه دليل علي خيانتها فقال لها أنه سيذهب لإحضار الدليل ولو لم تحضر النقود سيفضحها.