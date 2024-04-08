شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الكبير أوى 8 الحلقة 29.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل الكبير أوى 8، الحلقة 29 بطولة النجم أحمد مكي على قناة ON في تمام الساعة 6:05 مساء، والاعادة الساعة 3 صباحاً، والساعة 3 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.30 مساء والاعادة الساعة 7.45 صباحاً والساعة 1.45 مساء، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it الساعة 6.5 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024

مسلسل الكبير أوى 8 من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء ابراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج وإشراف على الكتابة أحمد الجندى.

وبعد أن حول الكبير الدوار إلى فندق المزاريطة خلال أحداث الحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل الكبير أوى 8 والذى يعرض على قناة On، و الحجوزات عنده كثيرة وجاء له بلوجر لحجز غرفة مقابل الترويج للفندق ولكن دخل معهم في خناقة ثم أقنعته زوجته مربوحة بالموافقة حتى يروجوا للفندق ويأتي النزلاء أكثر وأكثر وتكون له دعاية كبيرة.

ودخل جونى في خناقة كبيرة مع هجرس، بعد أن أخذ النزلاء الأجانب يغطسون في الترعة بأنابيب غاز بدل من عده الغطس ما تسبب في اختناق أحد الأجانب وعنفه جونى كثيرا.



