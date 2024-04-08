إلهام شاهين توجه رسالة لـ يحيى الفخراني في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نوران أسامة:

هنأت الفنانة إلهام شاهين، النجم يحيى الفخراني بمناسبة عيد ميلاده وذلك من خلال حسابها الخاص بموقع "إنستجرام" .

ونشرت إلهام، صورا تجمعهما ببعض، وعلقت: "الصديق الغالي جدًا، والفنان العظيم والإنسان الراقي دكتور يحيى الفخراني، كل سنة وأنت بتمتعنا بفنك الجميل، ربنا يعطيك الصحة ويسعدك كما أسعدتنا بأجمل الأعمال الفنية".

وأضافت: "أعتز جدا بصداقتنا وبالأعمال التي جمعتنا.. عيد ميلاد سعيد وسنة حلوة يا جميل، وعيد سعيد عليك وعلى أسرتك".

يذكر أن، إلهام شاهين قالت مؤخرا إنها تحمست لمشروع توثيق تاريخها الفني عن طريق الرقمية وباستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي وهو واجب في العصر الحالي.

وكشفت إلهام شاهين عن رصيدها الفني المكون من حوالي 50 مسلسل و100 فيلم، والكثير من التكريمات التي حصلت عليها في مهرجانات دولية باسم مصر التي تتشرف بتمثيلها في المحافل.

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