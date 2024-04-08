محمد إمام وباسم سمرة وبيومي فؤاد.. 11 صورة من برومو "اللعب مع العيال"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان محمد إمام لطرح فيلمه الجديد "اللعب مع العيال" والذي يجمعه للمرة الأولى بالمخرج الكبير شريف عرفة.

وكشف إمام عن البرومو التشويقي الأول للفيلم، عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، معلقا "توكلنا على الله، الإعلان الأول لفيلم اللعب مع العيال، مع المخرج الكبير شريف عرفة، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله.. قريباً ‼️".

ضم الفيلم عددا من اللقطات الكوميدية التي جمعت أبطال العمل، وبينهم: محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد.

اللعب مع العيال تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، باسم سمرة، بيومي فؤاد.

جدير بالذكر أن محمد إمام يشارك في السباق الرمضاني بمسلسل كوبرا، إخراج أحمد شفيق، وعُرضت حلقاته في النصف الثاني من رمضان 2024.