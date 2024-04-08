شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة 29.. خالد الصاوى يقتل فراس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، الكثير من الأحداث، حيث استدرج فؤاد- خالد الصاوي، معتز- فراس سعيد، إلى مكان مهجور، وقام بتهديده بالسلاح حتى يعترف بمكان الفلاشة التي عليها كل الملفات التي تدين فؤاد، وعندما اعترف معتز بمكانها في مكتبه، قام فؤاد بقتله.

وتوالت الأحداث بالحلقة الثامنة والعشرين من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث قررت فرح - نور إيهاب، أن تحكي لصدفة - ريهام حجاج، عن قصة قتلها لصديقتها في المدرسة القديمة، وقالت لها إنها قتلتها بزجاجة بيبسي، عندما استفزتها وكانت تبحث في حقيبتها علي شيء ما أثناء وجودها خارج الفصل، وعندما اعترضت فرح تشاجرا سويًا وقالت لها صديقتها (يا بنت الحلاق) فقامت فرح بقتلها بالزجاجة.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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