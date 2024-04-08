شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بدون سابق إنذار الحلقة 14.. عم حسن يفسد عملية بيع الأرض ويستحوذ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، صدمة جديدة لـ حسن، بعد أن عثر على مشتري للأرض وسرعان ما ذهبا الى الأرض لتفاجئ بوجود عمه داخل الأرض ليمنعه من إتمام عملية البيع ويعلن عن استحواذه على الأرض بعقود مسجلة من والده.



عم حسن يتدخل لافساد بيع الارض

كما شهدت الحلقة وصول مروان إلى الممرضة سحر، في مشهد ضم الكثير من التفاصيل، حيث ظهرت مع حفيدها الذي تم ولادته في نفس اليوم الذي ولد فيه الطفل عمر، بعد أن صرح له الطفل اثناء تواجده داخل منزلها.

مسلسل بدون سابق إنذار بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد على ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل قصة ومعالجة درامية ألمى كفارنة وسيناريو وحوار كلاً من عمار صبرى وسمر طاهر وكريم الدليل، وإخراج هانى خليفة وإنتاج شركة blue bee للمنتج محمد مشيش.

وشهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، هروب الطفل عمر من المستشفى، ليقرر ارتداء ملابسه ومغادرة المستشفى من السلم الخلفي ليشكل صدمة كبيرة لمروان وليلى اللذين تفاجآ بمغادرته.

وسبق شهدت الحلقة الثانية عشرة من مسلسل بدون سابق إنذار، للنجم آسر ياسين والنجمة عائشة بن أحمد، اقتراحا من ليلى إلى مروان، من أجل اقتراض بعض الأموال من والدها لمساعدة ابنهما في العلاج بالخارج، بعد صعوبة الوصول إلى متبرع بالنخاع.

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