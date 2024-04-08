شكرا لقرائتكم خبر عن عماد صفوت: شخصية شوقي في مسلسل صيد العقارب تحدٍ كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر الفنان عماد صفوت عن سعادته بالمشاركة في مسلسل صيد العقارب بطولة النجمة غادة عبد الرازق، مشيرًا إلى أن دوره بالعمل هو واحد من أهم أدواره، حيث يقدم شخصية شوقى محروس، رجل الأعمال متزوج من شقيقة غادة عبد الرازق.

وأشار عماد صفوت في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن الشخصية أخرجت أفضل ما عنده، حيث حاول أن يحافظ على انفعالات الشخصية وتحولاتها النفسية.



غادة عبد الرازق وعماد صفوت

وأكمل عماد صفوت حديثه، أن الدور كان بالنسبة له تحد كبير بعد تقديمه دور الشيخ "عبد التواب" في مسلسل صوت وصورة مع النجمة حنان مطاوع، بالإضافة إلى دوره في مسلسل جعفر العمدة بالموسم الرمضاني الماضي، من بطولة النجم الكبير محمد رمضان، وإخراج محمد سامى.

مسلسل صيد العقارب بطولة غادة عبد الرازق، رياض الخولى، سيمون، محمد علاء، أحمد ماهر، محمد نجاتى، مى القاضى، محمد على رزق، منال سلامة، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، صفاء جلال، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، عزوز عادل، رحاب عرفة، عايدة فهمى، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، وتأليف باهر دويدار إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة فينومينا.