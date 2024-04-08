شكرا لقرائتكم خبر عن مليحة الحلقة 14.. دياب يودع مليحة وجدتها وتوجهان الشكر له على مساعدته لهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل مليحة ذهاب أدهم (دياب) لتوديع مليحة (سيرين خاص) وجدتها (ديانا رحمة)، في منزل الشيخ سالم (ساميّ مغاوري)، قبل عودتهما إلى قطاع غزة، ويخبرهما أنه الآن اطمأن عليهما بجوار الشيخ سالم، ونفذ وصية الحاج غالي، وأن الشيخ سالم سوف يساعدهما في عبور المعبر ودخول فلسطين، كما تشكره مليحة على إنقاذه لهم مرتين الأولى عند معبر السلوم والثانية في سيناء بعد احتجازهم.

أبطال مسلسل مليحة



يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+، ويقوم ببطولته كل من: دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة



يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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