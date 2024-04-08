شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل مليحة الحلقة 14.. حنان سليمان تبدأ رحلة علاجها من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 14 من مسلسل مليحة، بداية رحلة علاج نوال (حنان سليمان) من السرطان، خاصة بعد اكتشاف الطبيب كبر حجمه، وذلك وسط تواجد أفراد عائلتها لدعمها والوقوف بجانبها.

كما شهدت الحلقة محاولة أدهم (دياب) إقناع على (أمير المصرى) بعدم الهجرة خارج البلد من أجل والدتهما، وزوجته، خلال أحداث الحلقة 14 من مسلسل مليحة، ولكن علي يخبرهم بصعوبة المعيشة وقيامه بإعطاء دروس خصوصية من أجل تحسين دخله.

وخلال الحلقة يذهب علي إلى غرفة والدته (ميرفت أمين) ويخبره بتراجعه عن قرار الهجرة، وأنه سيستمر بالعيش معهم والعمل في مصر.

وكانت شهدت الحلقة 14 من مسلسل مليحة عودة مليحة (سيرين خاص) وجدتها (ديانا رحمة) إلى قطاع غزة، وتسليط الحلقة الضوء على مشاهد مختلفة من القطاع في عام 2012.

أبطال مسلسل مليحة

يذكر أن مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

يعرض مسلسل مليحة يوميا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

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