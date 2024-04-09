شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين الحلقة 29.. برزك أميد يقتل آخر أبناء حسن الصباح من بدر البدور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين حصار حسن الصباح داخل قلعته ألموت بعدما بات لا ينام طوال الوقت منذ قتل ابنه الهادى، وفقاً لما أخبره الصباح لـ برزك أميد قاتل ابنه، الذى لم يكتفى بذلك وإنما قتل أيضاً ابنه من بدر البدور – أمينة خليل- قائلاً له أن هناك خبر انتشر بخصوص ابن راعية غنم يخبر الجميع أنه ابن الصباح، وبالتالي قتله هو وأمه.



وذلك بعدما شهدت الحلقة 29 من مسلسل الحشاشين معرفة السلطان باركياروق بأمر خداعه من وزيره – محمد نجاتى – الذى جعله أشبه دمية في يديه خلال الحلقة الماضية من مسلسله، وصلت إلى جعله حبيس في قصره خوفاً من أقرب الناس إليه.



السلطان اكتشف تلك الحيلة من خلال رسالة بعثها حسن الصباح إلى نجاتى واكتشفها أثناء جلوسه في مخدع فوق سطح قصره.



يعرض مسلسل الحشاشين الحلقة 29، بطولة النجم كريم عبد العزيز على قناة DMC الساعة 9:15 مساء ويعاد الساعة 1:45 صباحا والساعة 4:15 مساء، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 6.30 صباحاً والساعة 1.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it الساعة 9.15 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة الـ 28 أحداثاً مثيرة خلال الحلقة من مسلسل الحشاشين، والبداية من تطور الأحداث مع أمر حسن بن الصباح لـ برزك أميد بإرسال فدائية مخلصة من أجل قتل دنيا زاد زوجته، وذلك بعدما بلغه ما تفعله فى أصفهان من تحريض للنساء على حسن الصباح وقول كل نقيصة فيه مما زعزع ثقة الناس به وتشككوا فيه. وهو الأمر الذى لم يعارضه برزك أميد ولكن اعترض عليه نجله الهادى إلا أن الصباح أمره بالانصياع للأمر لأنها عدو لهم.

أيضاً شهدت الحلقة أحداثاً لا تقل إثارة مع قتل يحيى ابن المؤذن من خلال إعدامه بعد مؤامرة خبيثة نفذها السلطان السلجوقى – محمد نجاتى – فبعدما ذهب يحيى إلى الوزير طالباً رؤية السلطان وإبلاغه عن محاولة قتله من قبل الحشاشين أخبره الوزير أنه يكذب وسجنه بتهمة أنه لا يزال يعمل لصالح الصباح.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

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