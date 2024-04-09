فن ومشاهير

الخميس.. رانيا يوسف ووائل الفشني ضيفا "مساء dmc"

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

يستضيف برنامج "مساء dmc"، المعروض على قناة "dmc"، الفنانة والمطرب وائل الفشني، وذلك في حلقة من تقديم الإعلامية جاسمين طه، يوم الخميس المقبل.

تتحدث رانيا يوسف خلال اللقاء عن رحلتها الفنية وأبرز الأعمال التي قدمتها خلال الفترة الماضية والجديد الذي تستعد لتقديمه، بالإضافة إلى حديث خاص عن مشوارها الفني وأبرز التحديات التي واجهتها.

كما تتحدث رانيا عن أحدث أعمالها مسلسل بقينا اتنين الذي عُرض في رمضان 2024، وشاركها بطولته الفنان شريف منير.

كما يتحدث وائل الفشني خلال الحوار عن رحلته في عالم الغناء، ويقدم مجموعة من أغانيه خلال الحلقة، بالإضافة إلى العديد من المحاور الأخرى التي يتناولها اللقاء، بينهما تقديمه لتتر مسلسل الحشاشين.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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