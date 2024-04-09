شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم سيمون ويحتفى بنجاح "سميحة" في مسلسل صيد العقارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 النجمة سيمون، وذلك بعد نجاحها في لعب دور سميحة في مسلسل صيد العقارب، وهو المسلسل الذي تلعب بطولته النجمة غادة عبد الرازق ويعرض على قناة CBC ومنصة Watch it، ضمن مسلسلات رمضان 2024.

وعقد الخليج 365 ندوة صحفية لـ سيمون، أدارها الزميل جمال عبد الناصر وحضرها الزملاء بقسم الفن علي الكشوطي رئيس قسم الفن ، وعادل عبد الله ولميس محمد شيماء منصور وآسر أحمد، والزميل محمد عبد الرحمن من قسم الثقافة.



يعرض مسلسل صيد العقارب الحلقة 29، بطولة غادة عبد الرازق على قناة CBC الساعة 7.30 مساء والإعادة الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2.15 صباحاً، وعلى قناة CBC دراما الساعة 9 مساء والاعادة الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الساعة 7.30 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل صيد العقارب يعرض ضمن من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن، بطولة رياض الخولي وسيمون ومحمد علاء وأحمد ماهر، مجدى بدر، سامية عاطف، ميار الغيطى، عماد صفوت، أحمد ماجد، أحمد جمال سعيد، محمد على رزق، عزوز عادل، منال سلامة، صفاء جلال، مى القاضي، سيف الديربى، محمد صلاح، ونخبة من النجوم، ومن إخراج أحمد حسن، وإنتاج فينومينا، منتج فنى مصطفى الغزولى، برديوسر محمد سليمان.



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آسر أحمد ولميس محمد وجمال عبد الناصر وشيماء منصور وعلى الكشوطي وعادل عبد الله ومحمد عبد الرحمن



سيمون مع الزملاء في قسم الفن