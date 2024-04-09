شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. دنيا المصري تخدر الخولى وتسلب كل أمواله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداث مشوقة، فبعدما علمت سميحة- دنيا المصري، بأن عرب- أحمد العوضي أخوها، خافت أن يرث هو كل شيء، فاتفقت مع رباح- وليد فواز، بتخدير أبوها- رياض الخولي، وجعلته يوقع علي كل ممتلكاته لتصبح ملكا لها.

وكانت قد بدأت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب، بطولة النجم أحمد العوضي، بإعتراف صباح- وفاء عامر، أمام المغربلين أن عرب السويركي- أحمد العوضي، إبن عبد ربه- رياض الخولي، وأنها قامت بتبديله مع أنغام- كارولين عزمي، من أمها ماجدة- سلوى عثمان، وساعدها على ذلك الداية حسنية.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.



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