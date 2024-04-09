شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة 29.. حيلة رقية لمساومة فاروق بإخفاء ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الـ 29 من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، عن خطة شيطانية قامت بها رقية "ملك قورة" من أجل الابتعاد عن فاروق والحفاظ على حقوقها في نفس الوقت، حيث كشفت لأخيها ياسين "أمير كرارة" وزوجها فاروق "أحمد رزق" إن طفلها لم يتم خطفه من الأساس وأنها اتفقت مع يحيى على أن يأخذ الطفل.

وأوضحت رقية أنها طلبت من شقيقها يحيى "تامر نبيل" أن يساعدها في الطلاق من فاروق وتحصل على حضانة ابنها، وأن بعد ولادتها تعطيقه ابنها بعد ولادته، وتخبر فاروق بأنه خُطف، وبالفعل تم تنفيذ الخطة وبلغت ياسين بأنها ستحضر له ابنته حبيبه بعد مقابلتها وفى نفس الوقت تصطحب فاروق معها إلى ياسين.

مسلسل بيت الرفاعى

تخبر رقية فاروق بأن ابنها مع ياسين وأنها تحدثت معه ووافق على إعادة الطفل ولكن بشروط، أولا تطليق هند رسمياً اليوم وبالفعل يطلق فاروق هند مباشرة، وتصطحب فاروق لمقابلة أخيها ياسين في مكان آمن، ولكن المفاجأة أن ياسين حضر دون الطفل واندهش من سؤال فاروق له عن مكان ابنه ويؤكد ياسين أنه لا يعرف شيئا عن الأمر من الأساس ويشك بأن رقية أحضرته لتسليمه إلى فاروق.

مسلسل بيت الرفاعى

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مسلسل بيت الرفاعى







