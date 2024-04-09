شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365 يكرم محمد الدمراوي بعد نجاحه فى شخصية جزرة بمسلسل جودر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الخليج 365 الفنان محمد الدمراوي، والذي لعب شخصية جزرة، في مسلسل جودر وحقق نجاحا وإشادات كبيرة، فيما لعب أيضا دور خالد ابن الشيخ سالم في مسلسل مليحة.

يعرض مسلسل جودر بطولة النجم ياسر جلال على قناة ON في تمام الساعة 8:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 10 إلا ربع صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، وفاء عامر، أحمد فتخى، سامية الطرابلسى، هدى مجد، عبد العزيز مخيون، رشوان توفيق، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، عابد عنان، وعدد من ضيوف الشرف، ومن من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى وإنتاج شركتى Media hub سعدى – جوهر وArouma تامر مرتضى.



شيماء منصور ولميس محمد وعلي الكشوطي مع محمد الدمراوي



لميس محمد وشيماء منصور وبهاء نبيل وعلي الكشوطي وذكي مكاوي مع محمد الدمراوي



علي الكشوطي رئيس قسم الفن ومحمد الدمراوي