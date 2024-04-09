شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب الحلقة 29.. فكرى سليم يفجر مفاجأة لرياض الخولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، حيث تعرض الشيخ فهيم- فكري سليم، لحادثة كبيرة، وطلب مقابلة عبد ربه- رياض الخولي، وفجّر مفاجأة له، حيث اعترف له بأن النبوءة التي قالها بأن ابنه سيقتله كانت كاذبة، وأن هناك من طلب منه أن يقوم بذلك حتى لا يكون لعبد ربه ولد من صلبه، ثم مات فهيم بعدها مباشرة.

وكشفت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل حق عرب بطولة النجم أحمد العوضي، أحداثا مشوقة، حيث سرقت جمالات- زينة منصور، من صباح- وفاء عامر، كل دهبها، وذهبت لبيت بنت أختها- يمني طولان، وعندما دخلت عليها سألتها عن مصدر الذهب، وشكت فيها أنها قامت بسرقة صباح، فاضطرت أن تكشف لها السر وتقول لها من قتل أمها، وعرفت يمني أن صباح هي من قتلت أمها.

مسلسل حق عرب بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

شاهد المزيد من أخبار مسلسلات رمضان 2024 عبر بوابة دراما رمضان