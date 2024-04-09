شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خاص لفيلم "عالماشى" بطولة علي ربيع .. اليوم الثلاثاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم أبطال فيلم "عالماشى" بطولة الفنان علي ربيع عرضًا خاصًا للعمل اليوم الثلاثاء بإحدى سينمات أكتوبر بحضور أبطاله، ومن المقرر طرحه في السينمات أول أيام العيد.

وكانت الشركة المنتجة لفيلم عالماشي، طرحت البرومو الرسمي للفيلم المقرر عرضه في عيد الفطر المبارك 2024، حيث ينافس ربيع في سباق موسم الأعياد بجرعة من الكوميديا، من خلال شخصية هادي الموظف الكسول الذي تنقلب حياته لنعيش معه مغامرة من الكوميديا والتحدي.

فيلم عالماشي بطولة علي ربيع، كريم عفيفي، آية سماحة، صلاح عبد الله، انتصار، عبد الله مشرف وعدد من نجوم الكوميديا، من تأليف أحمد عبد الوهاب و كريم سامي كيمز وهدير الشريف وإخراج محمد الخبيري، ومن المقرر عرض الفيلم عالماشي في عيد الفطر 2024.

وكانت آخر أعمال الفنان على ربيع فيلم "بعد الشر" وعرض في السينمات الفترة الماضية، من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج أحمد عبد الوهاب وشارك في بطولته ميرنا نور الدين، أوس أوس، رنا رئيس، بيومى فؤاد، عمرو عبد الجليل، سليمان عيد، هالة فاخر، ألفت عمر وضيفة الشرف ملك قورة، وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدى ويجسد على ربيع خلال الأحداث شخصية طيار يقابل العديد من المواقف الكوميدية.