شكرا لقرائتكم خبر عن حسين عسر: محسن نصر أعظم مدير تصوير في مصر بالنسبة لي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين عسر مدير تصوير مسلسل الحشاشين للنجم كريم عبد العزيز خلال لقائه بتليفزيون الخليج 365 عن أعظم مدير تصوير من وجهة نظره في مصر حيث قال: محسن نصر هو أعظم مدير تصوير، وقد حالفني الحظ في البداية أنني عملت معه كمتدرب، فهو مدير تصوير استثنائي، فأنا أحبه جدًا.

وأكد عسر أنهم قد بذلوا جهدًا كبيرًا في الحشاشين منذ البداية وأجتهدوا فيه بشكل كبير وبقدر المستطاع، وردود الأفعال عن المسلسل هي توفيق كبير من الله، وكان أكثر شيء يفرق معي أن نقول من خلال الحشاشين أننا في مصر لدينا مستوي عالٍ جداً، من مديرين التصوير، وهناك العديد من المسلسلات لزملائي مستواها كذلك عالٍ جدًا مثل جودر، فمن المهم أن نكون سعداء بما نقدمه هذا الموسم، ومن خلال الحشاشين هذا العمل التاريخيّ الضخم قد فتحنا الباب لعمل مسلسلات تاريخيّة وأنا فخور أنتي منتمي لهذا العمل.

الحشاشين مسلسل تدور أحداثه في القرن الحادي عشر، حيث حسن الصباح قائد الجماعة التي تتولى اغتيال شخصيات مسؤولة ومرموقة، ويؤدي نيقولا معوض في المسلسل دور الشاعر والعالم عمر الخيام، وأحد أصدقاء الصباح.

المسلسل من بطولة كريم عبد العزيز ونيقولا معوض وفتحي عبد الوهاب وأحمد عيد، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج سينرجي للإنتاج الفني.

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