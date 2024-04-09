هايلي بيبر تكشف حقيقة انفصالها عن زوجها جاستن بيبر!

ميرنا وليد - بيروت - نفت عارضة الأزياء الأميركية هايلي بيبر، زوجة الفنان العالمي جاستن بيبر، شائعات انفصالها عنه، وأكد أن علاقتهما على ما يرام.



وفي التفاصيل، نشرت هايلي البالغة من العمر 27 عاماً، صورة لها مع حماتها والدة جاستين بيبر.

وأرفقت هايلي الصورة بتعليق كتبت فيه: "كل عام وأنت بخير يا حماتي"، وتابعت: "أن يكون لديّ أمٌّ ثانية هو كل ما يمكن للمرء أن يتمناه".

وتظهر بيبر في الصورة برفقة باتي، البالغة من العمر 49 عاماً، أمام شجرة الكريسماس المضيئة.

وكان مصدر مقرب من الثنائي، قد ذكر منذ أيام، لمجلة "PEOPLE " البريطانية، أن علاقة جاستن وهايلي جيدة جداً، ولا صحة للشائعات التي تتناول خبر انفصالهما وطلاقهما المنتظر.

وقال المصدر: "لم يحصل الطلاق ولا الانفصال، إنهما سعيدان جداً".