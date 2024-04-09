شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل المعلم الحلقة 30.. مواعيد العرض والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعرض مسلسل المعلم الحلقة 30، بطولة مصطفى شعبان على قناة الحياة فى تمام الساعة 9:45 مساء، والإعادة الساعة 1.30 صباحاً، والساعة 6.45 مساء والساعة 10.30 صباحاً والساعة 4.30 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على watch it الساعة 9.45 مساء، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

شهدت الحلقة التاسعة والعشرون من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان، الذى يعرض على قناة الحياة بشكل حصرى ومنصة watch it، من إخراج مرقس عادل، حيث عادت ملك ابنة الجنتل إلى منزلها بعدما أعادت حسن الى والده، وقابلها والدها الجنتل وسألها لماذا هربت الطفل، وصفعها على وجهها، ولكنها واجهته بحقيقة تجارته للمخدرات وقتله للشباب والسموم، وحذرها بعدم الخروج من المنزل نهائياً حتى ينتهى من أمر المخدرات.

مسلسل المعلم من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادى، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.

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