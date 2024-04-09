هنا الزاهد تعلّق على طلاقها.. كشف تعيش من دون أحمد فهمي؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء لها مع برنامج “ET بالعربي”، على هامش العرض الخاص لفيلمها الجديد “فاصل من اللحظات اللذيذة” في دبي، كشفت الفنانة هنا الزاهد كيف أمضت أول رمضان لها بعد طلاقها من الفنان أحمد فهمي، حيث قالت: “العيلة احتضنتني كتير وانبسطوا إني بقيت معاهم، أنا حاسة أن الموضوع هادي وحلو وماما ربّنا يخليهالي هي وإخواتي وحشوني وقاعدة معاهم”.

أما عن فكرة تعاونها من جديد مع أحمد فهمي في عمل فني، فقالت هنا الزاهد: “لو الدور حلو ممكن”.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان أحمد فهمي قد تواصل معها وبارك لها على فيلمها الجديد، قالت: “لأ لسه لأن الفيلم لسه منزلش”.

يُذكر أن هنا الزاهد أعلنت انفصالها رسمياً عن أحمد فهمي من خلال منشور عبر خاصية القصص المصوّرة الملحقة بحسابها على “إنستغرام”، قالت فيه: “الحمد الله تم الانفصال بيني وبين أحمد بعد أربع سنين جواز وربنا يكتب لكل واحد فينا الخير”.

وتدور أحداث فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” في إطار اجتماعي كوميدي، حول زوج وزوجة يعيشان حياة تعيسة، ولكن يقع حادث غير مألوف يقلب حياتهما رأساً على عقب، وهو بطولة: هشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد ثروت وبيومي فؤاد والطفل جان رامز… ومن إخراج أحمد الجندي، تأليف شريف نجيب وإنتاج أحمد السبكي.