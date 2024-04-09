نجم برنامج "سعودي أيدول" عبدالعزيز مانع يطرح أغنية "عيدنا بيّن هلاله"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أطلق نجم برنامج "سعودي أيدول" الفنان عبدالعزيز مانع أغنية جديدة بمناسبة عيد الفطر تحت عنوان "عيدنا بيّن هلاله"، من كلمات معاذ عبدالعزيز، ألحان رسم، وإنتاج بلاتينيوم ريكوردز .

وكان عبدالعزيز مانع قد أطلق مؤخرا أغنية "حب نفسك"، التي حققت نجاحاً كبيراً وفاق عدد مشاهداتها على يوتيوب 3 ملايين مشاهدة . كما وعد عبدالعزيز مانع جمهوره بتقديم أكثر من أغنية خلال هذا العام إذ يعمل على تحضير مجموعة من الأعمال الجديدة إضافة إلى أغنية العيد "عيدنا بيّن هلاله".

وقال عبدالعزيز مانع في بيان صحفي إنه لا يحب أن يتميز بلون غنائي معين ويحصر نفسه في خانة فنية واحدة، بل يفضل أن يكون فناناً شاملاً لكي تصل أغانيه وترضي كافة الأذواق. أما عن العوامل الأساسية لنجاح الأغنية، فيرى أنها مبنيّة على اختيار اللحن الجميل والكلام المؤثّر وموهبة الفنان وقدرة الأغنية على ملامسة أحاسيس الجمهور.

تقول كلمات أغنية "عيدنا بيّن هلاله": عيدنا بيّن هلاله لمعته بين السحاب، يسعد الروح بوصاله ينفتح للحب باب، كل عام واحنا بخير، ضحكة بكل الأماكن بسمة بكل .الوجيه، الفرح بالقلب ساكن واللي ما جانا نجيه