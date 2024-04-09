شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: تحمست لـ مليحة لدعمه القضية الفلسطينية واعتذرت عن عملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أمير المصرى عن كواليس مشاركته في مسلسل مليحة، الذي عرض خلال الموسم الرمضاني 2024، وقال خلال حواره لـ ”الخليج 365”: "إنه بمجرد أن تحدث معى المخرج عمرو عرفة عن رغبته فى عمل مسلسل عن فلسطين، كنت متحمسا للغاية، واعتذرت عن مسلسلين آخرين مهمين خارج مصر"، متابعا: "شعرت بأنه إذا كنت سأشارك فى عمل فى رمضان، لا بد أن يكون له رسالة مهمة، وأحببت "مليحة"، ورغبت فى التركيز فى العمل فقط، دون التشتت بين أكثر من عمل فى الوقت نفسه".

كما ذكر أنه سعيد للغاية من ردود أفعال الجمهور، وأن هناك جمهورا كبيرا يشاهد العمل بهذه الطريقة، فضلا عن تجسيده قضية مهمة جدا كالقضية الفلسطينية، مشيرا أن هناك قبول من الجمهور لهذا النوع من الأعمال، كما أنه سعيد برؤية العمل بكثرة فى كل الدول العربية، وآثار القلق أيضا فى الأوساط الإسرائيلية.

مسلسل مليحة تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.