شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: لم أندم على خسارتي عملا في هوليود بعد دعمي لفلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أمير المصرى عن كواليس دعمه لفلسطين خلال حفل توزيع جوائز البافتا، قائلا: "عندما رأيت الأحداث، لم أقدر على الصمت وصورت فيديو دعما للقضية، فضلا عن حديثى عن القضية على المسرح فى حفل توزيع الجوائز، وكنت وقتها أقول لنفسى كيف أكون سعيدا وهناك ناس تعانى وتموت".

وعن خسارته لأعمال في هوليود بسبب ذلك، أوضح: "بالفعل خسرت عملا هناك، وهو دور مهم فى مسلسل كبير فى هوليود، وكان بمثابة نقلة كبيرة لى، ولكنى لم أشعر بالضيق، لأننى شعرت بأننى صاحب قضية ولى موقف، وهو أهم من أى شىء ومن أى عمل"، متابعا: "وأرى أننا جميعا لدينا مسؤولية تجاه القضية الفلسطينية، ومن الواجب على كل شخص فى مقدرته عمل شىء أن يقوم به".

يذكر أن أمير المصري يشارك حاليا في مسلسل مليحة، الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.