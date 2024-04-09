شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل حق عرب يتصدر قائمة مشاهدات منصة watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر مسلسل حق عرب الذى يقوم ببطولته الفنان احمد العوضى قائمة الأعلى مشاهدة على منصة watch it، فقد احتل المركز الأول على المنصة من حيث المشاهدات.كما احتل المركز الأول أيضا فى دول الخليج على مستوى عدد المشاهدات.



مسلسل حق عرب 1



حق عرب من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبد الله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

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