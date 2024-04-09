شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصري: أضفنا رغبة علي بالهجرة أثناء التصوير ليبدو حقيقيا أكثر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الممثل العالمي أمير المصري في مسلسل مليحة الذي يعرض حاليا خلال موسم دراما رمضان 2023، إذ يجسد دور "على" يعمل طبيب أسنان، وهو شقيق دياب خلال أحداث المسلسل.

وعن رغبته بالهجرة طوال حلقات المسلسل، أوضح: "قمنا بإضافة موضوع رغبة «على» فى الهجرة فى منتصف التصوير، بعد حديثى مع المؤلفة رشا الجزار، عن إمكانية إضافة تفاصيل للشخصية تثريها دراميا، ويكون حقيقيا أكثر مع الناس، ومناسبا للفترة الزمنية التى يدور حولها العمل"، مشيرا أن ذلك بسبب الأزمة التى كانت موجودة فى البلد، وكان الشباب يرغبون فى ذلك الوقت فى البحث عن فرص جديدة بالخارج، وفكرت فى موضوع الهجرة لأننى عاصرته بنفسى".



كما تابع خلال حواره لـ ”الخليج 365” أن أحس أنه لابد من توضيح أن «على» رغم تفكيره بالهجرة، فإنه يحب بلده ولكن الظروف هى التى لا تناسبه، ولكن فى النهاية سيتراجع عن هذا القرار".

مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

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