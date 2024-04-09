شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. والد دهب تامر يقوم بإجهاضها بعد سجن أمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توالت الأحداث بالحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة، بطولة النجمة ريهام حجاج، حيث ذهب والد راندا- دهب تامر، لبيتها بعدما قبض على أمها في قضية رشوة، وقام بطرد زوج أمها، وأحضر أخوته وقاموا بإجهاض راندا، وأمرهم أن يعيشوا معها في البيت.

وكشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا مشوقة، حيث تشاجرت هالة- سلوى خطاب، مع فؤاد- خالد الصاوي، بعدما قرر الاعتراف بابنته، وقام فؤاد بخنقها وهددها بأن مصيرها سيكون نفس مصير معتز- فراس سعيد، وتفاجأت هالة أن فؤاد قد قتل معتز، ولكنه بعدما تركها هددته هي أنه لو كتب شيئا باسم صدفة ستقلب المعبد على ما فيه.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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