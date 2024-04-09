شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة الأخيرة.. غادة عبد الرازق تنقذ محمد علاء من قتل نجاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والاخيرة، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث صوب "ياسين" محمد علاء المسدس فى رأس "شريف" محمد نجاتي، بعد معرفته بمخططات انتقامه من عائلته وعائلة زوجته.

وقام "ياسين" باطلاق رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق، قامت بتفريغ الرصاص قبل عزم "ياسين" على قتل "شريف".

مسلسل صيد العقارب

وأخبرت "نرفانا" "عايدة" بالغرفة التي يقوم فيها بتخزين الداتا الخاصة بشركتى "الغول" و "ضرغام"، وأخبرتها "عايدة" بأنها لن تغادر المكان حتى تنتهى من كل شيء، وطلبت من ريمون أن يتحفظ عليها.

قابلت عايدة" غادة عبد الرازق، "شريف" محمد نجاتي في أحد المطاعم، لكى تبعده عن شركته حتى يتسنى لزوجها "ياسين" الحصول على الداتا الخاصة بشركاتهم من غرفة بشركة "شريف".

نجح "ياسين" محمد علاء في الحصول على الداتا الخاصة بكاميرات شركاتهم من شركة "شريف"، وأخبر عايدة" غادة عبد الرازق، بحصوله على كل شيء وقام "حازم" بالذهاب بها للمنزل.

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