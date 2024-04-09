شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بقتله فراس سعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج أحداثا مشوقة، حيث تشاجرت هالة - سلوى خطاب، مع فؤاد- خالد الصاوي، بعدما قرر الاعتراف بابنته، وقام فؤاد بخنقها وهددها بأن مصيرها سيكون نفس مصير معتز- فراس سعيد، وتفاجأت هالة أن فؤاد قد قتل معتز، ولكنه بعدما تركها هددته هي أنه لو كتب شيء باسم صدفة ستهد المعبد على مافيه.

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صدفة بطولة النجمة ريهام حجاج، أحداثا كثيرة، حيث قرر فؤاد- خالد الصاوي، أن يعترف بابنته صدفة- ريهام حجاج، واتصل بها أمام زوجته هالة- سلوى خطاب، وطلب منها أن يقوموا بعمل DNA، وانهالت عليه هالة بالشتائم ورفضت ما يقوم به ولكنه لم يكترث لكلامها وأكمل محادثة صدفة واتفقا على موعد لعمل التحليل.

مسلسل صدفة يعرض ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي وملىء بالإثارة والتشويق حول الفتاة "صدفة" مدرسة التاريخ والتي تتعرض لصدفة ما تغير مجري حياتها رأسا على عقب، كما يناقش المسلسل قضايا المراهقين وطلاب المدارس الثانوي تحديدًا والمشاكل الاجتماعية التي يمر بها هؤلاء المراهقون وعلاقتهم بمدرسيهم.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

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