شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. داهش ينقذ جودر من يد جوهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب شهريار أن يأكل من يد زوجته شهرزاد، خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on ضمن دراما رمضان 2024، ودخلت شهر زاد المطبخ لتعد له الطعام وقامت بتقطيع العديد من البصل للأكل مما جعل كل ريحتها طبيخ.

وعندما عاد شهريار من الديوان قام باستدعائها من المطبخ لتدخل والأكل فى يدها وريحتها طبيخ لتستأذنه أن تذهب للاستحمام و لكن يطلب منها استكمال قصة جودر وهى تقطع البصل.

جودر



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مسلسل جودر الحلقة الأخيرة