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مسلسل جودر الحلقة الأخيرة.. داهش ينقذ جودر من يد جوهرة

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القاهرة - سامية سيد - طلب شهريار أن يأكل من يد زوجته شهرزاد، خلال أحداث الحلقة الأخيرة من مسلسل جودر والذى يعرض على قناة on ضمن دراما رمضان 2024، ودخلت شهر زاد المطبخ لتعد له الطعام وقامت بتقطيع العديد من البصل للأكل مما جعل كل ريحتها طبيخ.

وعندما عاد شهريار من الديوان قام باستدعائها من المطبخ لتدخل والأكل فى يدها وريحتها طبيخ لتستأذنه أن تذهب للاستحمام و لكن يطلب منها استكمال قصة جودر وهى تقطع البصل.

جودر


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مسلسل جودر الحلقة الأخيرة

 

 


مسلسل جودر الحلقة الأخيرة

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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