شكرا لقرائتكم خبر عن صيد العقارب الحلقة الأخيرة.. وفاة رياض الخولي وانهيار أحمد ماهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد مسلسل صيد العقارب الحلقة 30 والاخيرة، بطولة غادة عبد الرازق المذاع على قناة CBC ومنصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات دراما رمضان 2024، أحداثاً مختلفة، حيث شعر "اسماعيل الغول" رياض الخولي بتعب اثناء جلوسه مع صديقه "حسن ضرغام" احمد ماهر، ليفارق الحياة على اثرها، وينهار من بعدها "ضرغام" من البكاء على فراقه.



وشهدت احداث الحلقة الاخيرة من مسلسل صيد العقارب،احداثا مختلفة، حيث صوب "ياسين" محمد علاء المسدس فى رأس "شريف" محمد نجاتي، بعد معرفته بمخططات انتقامه من عائلته وعائلة زوجته.وقام "ياسين" باطلاق رصاصة من المسدس، ولكن "عايدة" غادة عبد الرازق، قامت بتفريغ الرصاص قبل عزم "ياسين" علي قتل "شريف".وجاء الضابط "حسام" كريم محجوب، واخبر "شريف" ان هناك ادلة حيث قامت الشرطة بمداهمة شركته.

وواجهت الشرطة "شريف" بعدة ادلة منهم فيديو من اكميرات المراقبة وتوجيه اكثر من قضية له، علي راسها قتل "علي" محمود عبد المغني، ليعترف بالنهاية بجريمة قتله.

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