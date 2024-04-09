أول تعليق من رامز جلال بعد إنتهاء برنامج رامز جاب من الآخر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه الفنان رامز جلال التهنئة إلى جمهوره ومحبيه عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك.

ونشر "رامز" صورة من برنامج "رامز جاب من الآخر"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق: "إلى كل شعوب الوطن العربي العزيز، عيد مبارك وكحك لذيذ".

واستضاف رامز جلال في البرنامج عددا من نجوم الفن والرياضة والمشاهير من مختلف أنحاء العالم العربي، ومن بينهم: أيتن عامر، طارق لطفي، محمد أنور، ميرهان حسين، أحمد حسام ميدو، إمام عاشور، حمو بيكا، أحمد خالد كزبرة، سمية الخشاب، باميلا الكيك، عبدالناصر زيدان، محمد رياض، حسن شاكوش وطليقته، وحمدي الميرغني.

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