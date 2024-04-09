شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة .. فاروق يعترف بقتل نسمة وعمه محمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، الذى عرض ضمن دراما رمضان 2024، اعتراف فاروق الرفاعى "أحمد رزق" أمام النيابة بقتله الخادمة نسمة "حنان فكرى" التي كانت تعمل عندهم في المنزل، وكذلك اعترف بقتل عمه محمود الرفاعى "أحمد فؤاد سليم"، وليس أي أحد آخر وأنه مستعد للحساب على كل ما فعله.

وبدأت الحلقة 30 والأخيرة من مسلسل بيت الرفاعى الذى يتم عرضه على قناة ON ومنصة Watch it، بذهول فاروق "أحمد رزق" بعد ضرب زوجته رقية "ملك قورة" بالرصاص، ويبكى خاصة أنها هي حبه الأول والوحيد، من طفولها وتزوجها بعد محاولات عديدة ورفض كل أسرتها.

ونقلت رقية إلى المستشفى في حالة صعبة جداً وفى نفس الوقت يتم القبض على ياسين "أمير كرارة" وفاروق، وإبلاغ يحيى "تامر نبيل" بما حدث لأخته وكذلك بالقبض على أخيه وابن عمله، ليذهب إلى القسم ويخبرهما بأن رقية توفيت وسط انهيار من ياسين.

وشهدت الحلقة 29 من مسلسل بيت الرفاعى مواجهة بين ياسين وفاروق بتدبير من رقية، وفاجأت رقية أخيها ياسين وتعطيه مسدس وتطلب منه قتل فاروق، وأنها ستحصل على الورث الذى تركه بالكامل خلال ابنها من فاروق، واندهش ياسين من تفكير رقية التي لم تراع مصيره إذا قتل فاروق.

تفاجئ رقية ياسين بكلامها وتؤكد له بأن يستمر في الهروب، خاصة أنه فشل في إثبات براءته خلال عام ونصف كاملين، ليخرج فاروق مسدسه أيضاً ويصوبه في وجه ياسين وسط اندهاش من الثنائى وصدمة في رقية وتفكيرها الشيطانى، ويطلق فاروق رصاصة في صدر رقية وسط صراغ من أخيها ياسين.

وكشفت الحلقة عن خطة شيطانية قامت بها رقية من أجل الابتعاد عن فاروق والحفاظ على حقوقها في نفس الوقت، حيث كشفت لأخيها ياسين وزوجها فاروق أن طفلها لم يتم خطفه من الأساس وأنها اتفقت مع يحيى على أن يأخذ الطفل.

وأوضحت رقية أنها طلبت من شقيقها يحيى "تامر نبيل" أن يساعدها في الطلاق من فاروق وتحصل على حضانة ابنها، وأن بعد ولادتها تعطيقه ابنها بعد ولادته، وتخبر فاروق بأنه خُطف، وبالفعل تم تنفيذ الخطة وبلغت ياسين بأنها ستحضر له ابنته حبيبه بعد مقابلتها وفى نفس الوقت تصطحب فاروق معها إلى ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفي، تامر نبيل، صفاء الطوخي، ملك قورة، رحاب الجمل، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، شادي جميل، هشام حسين، الطفلة ليا سويدان، وحنان فكري، والمسلسل من تأليف بيتر ميمي وهند عبد الله وعمرو أبو زيد، وإخراج أحمد نادر جلال، وإنتاج شركة سينرجي.

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مسلسل بيت الرفاعى الحلقة الأخيرة