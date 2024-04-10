حفلات عيد الفطر 2024| نوال الكويتية مع جمهورها في الإمارات

ياسر رشاد - القاهرة - تحيي الفنانة نوال الكويتية حفلًا غنائيًا جديدًا في الإمارات، ضمن موسم حفلات عيد الفطر 2024، المقام في عدد من الدول العربية.

موعد حفل نوال الكويتية على مسرح أوبرا دبي

يقام الحفل في 10 من إبريل الجاري على مسرح أوبرا دبي، وتم طرح التذاكر عبر الموقع الإليكتروني الخاص بها.

نوال الكويتية من مواليد المنطقة الشرقية بالكويت، بدأت دراستها في المعهد العالي للفنون الموسيقية بالكويت في السبعينات الميلادية حيث أنها عشقت الفن والموسيقى وكان سبب دخولها المعهد حبها للموسيقى فمن أحب المطربين إلى قلبها أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية وفيروز. إعتلت نوال خشبة المسرح لأول مرّة وهي في سن السابعة عشرة من عمرها.

درست في المعهد أمور عديدة مثل الصولفيج وكل ما يتعلق بالغناء من المقامات والنوتات الموسيقية والألحان والأصوات الموسيقية مثل الطبقة الصوتية والطبع والجهارة ودراسة الإملاء الموسيقي لتنمية الحس الموسيقي وتقوية مهارات تحديد النغمات والتمييز بينها وتصنيف الألوان الموسيقية العالمية وعند دراستها بالمعهد بدأ احتكاكها بالساحة الفنية حيث رشحها الكثير من المطربين الذين اقتنعوا بموهبتها على الغناء مثل طلال مداح وعبد الكريم عبد القادر وفي عام 1983 أصر عليها الموسيقار راشد الخضر على الغناء حتى أقنعها ويُعد هو صاحب الفضل لظهورها على الساحة الفنية

ألبوم نوال الكويتية الجديد الأرض

كانت قد طرحت نوال حديثًا ألبوم الأرض الذي تكون من 15 أغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وكامل المنصات الموسيقية الشهيرة.

حصلت أغنية كل البشر الأعلى مشاهدة بين أغاني الألبوم، حيث جلت أكثر من 5 ملايين مشاهدة، وتقول كلماتها"

كل البشر تخطي وأنا بحقي أخطيت إني عشقتك فوق منت تتصور أنا أعترف أدري ولو به عليي جيت راح أعشقك أكثر إلين أتهور ياشاغل بالي وفي قلبي لك بيت وزنه من أشواقي وبإسمك تسور حفظتك بعيني ولك إنت غنيت لقيت روحي بعد ماكنت أدور في حضرتك قامه وفي غيبتك صيت سبحانه الرحمن قدر وصور يعتادني شوقك وأنا أقول ياليت اللي تشوفه بس عيني تصور ".

أغنية زينة أيامي نوال الكويتية

بجانب “زينة أيامي” التي افتتحت بها الألبوم، والتي سجلت أكثر من مليوني مشاهدة عبر يوتيوب، وتقول كلماتها"

خذني سما بالهون ياللي عيونك كون يا فاتني المزيون مثلك ابد ما صار خذني ولا تهتم آمر وأقولك سم انت بحياتي حلم يا مبهر الأنظار اعشق انا دنياك يا فرحتي بملقاك حلوة الحياة وياك يا كل احلامي صوتك سرى بالروح وياي وين ما اروح آه يا شجي البوح يازينة أيامي

