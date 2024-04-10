بالفيديو- مي عمر تحمس متابعيها لمفاجأة

ميرنا وليد - بيروت - حمست الممثلة المصرية مي عمر متابعيها لمفاجأة ستكشفها في أيام عيد الفطر السعيد.

وشاركت مي عمر متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو قصير، ظهرت فيه وهي جالسة فوق سيارة خضراء صغيرة.

وما أثار استغراب المتابعين علاقة السيارة التي ظهرت في الصورة بمسلسل "نعمة الأفوكاتو"، إذ كانت مي تقود هذه السيارة في بطولة مسلسلها.

وقالت مي في مقطع الفيديو مخاطبة متابعيها: "تفتكروا أنا بصور إيه وعربية "نعمة" بتعمل إيه هنا.. مفاجأة".

وأرفقت مقطع الفيديو بتعليق قالت فيه: "مفاجأة كبيرة أوي في العيد، تفتكروا ايه ؟؟".



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