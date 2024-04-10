شكرا لقرائتكم خبر عن جاكى شان يطمئن محبيه من حول العالم بسبب صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن النجم العالمى جاكي شان معجبيه بشأن حالته الصحية بعد المخاوف بشأن مظهره، حيث أظهرت الصور التي نُشرت في وقت سابق من هذا العام أن الممثل يبدو أكبر سنًا بكثير مما كان عليه من قبل، ولكن في منشور يضم سلسلة من الصور التي تمت مشاركتها بمناسبة عيد ميلاده السبعين، تناول مخاوف المعجبين.

وأوضح شان أن ظهوره كان في الواقع جزءًا من بحثه عن دور في فيلم، وكتب: "منذ وقت ليس ببعيد، شاهد الكثير من الأصدقاء بعض الصور الحديثة لي على الإنترنت، وكانوا جميعًا قلقين بشأن صحتي".

وتابع شان قائلا: "أريد أن أغتنم هذه الفرصة لإعلام الجميع، لا تقلقوا! إنه مجرد مظهر لشخصية فيلمي الأخير، حيث تتطلب الشخصية مني أن يكون لدي شعر أبيض ولحية بيضاء وأن أبدو كبيرًا في السن، على مر السنين، كنت دائمًا على استعداد لتجربة أشياء جديدة في الفيلم، بغض النظر عما إذا كان ذلك يمثل تحديًا صعبًا أو ظهورًا رائعًا لشخصية ما".

لم يتوسع شان أكثر في تفاصيل الفيلم الذي كان يصوره، ومع ذلك لديه العديد من المشاريع الأخرى فى الأعمال، بما في ذلك فيلم Karate Kid القادم الذي من المقرر أن يأتي إلى دور السينما في ديسمبر المقبل.