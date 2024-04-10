زيندايا بإطلالة ناعمة وراقية بالأخضر في باريس

ميرنا وليد - بيروت - خطفت النجمة العالمية زندايا الأنظار بإطلالتها في فرنسا لحضور العرض الأول لفيلمها الجديد " Challengers".

وظهرت زيندايا بإطلالة ناعمة وأنيقة، إذ ارتدت فستان باللونين الأخضر والأبيض، على شكل معطف مطبّع بمربعات بنمط رقعة الشطرنج الشهيرة لدار "Louis Vuitton"، من مجموعة ربيع وصيف 2013.

وأكملت زيندايا إطلالتها بعصبة رأس ناعمة، وتزينت بمجوهرات ثمينة من "Bulgari"، كما انتعلت حذاء كلاسيكي باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية، اختارت زيندايا مكياجاً ناعماً يتناسب مع إطلالتها وأبرز ملامحها الناعمة، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة، إذ رفعته بالكامل للوراء.

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