نهاية تحبس الأنفاس.. “العربجي” في صدارة موسم رمضان 2024

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أسدل مسلسل “العربجي” الستار على الموسم الرمضاني متصدراً نسب المشاهدة وحائزاً نجاحاً نقدياً واسعاً، بحلقة أخيرة سمّرت المشاهدين بأحداث مشوّقة ونهايات مفاجئة، لاقت اعجاب الجمهور العربي.

وشهدت الحلقة الأخيرة معركة دامية بين “الظلّ” و”عبدو العربجي” انتصر بها الأخير، بعد أن اتفق مع “المتصرف” على تنصيب “حسن النشواتي” مسؤول القمح وكبير “النشواتية”.

وقتلت “بدور” غريمتها “دريّة خانم الجوخدار”، بعد أن أقنعت “سعاد” ابنة “بلقيس النويلاتي” بالانتقام لوالدتها وقتل زوجها “ابو حمزة النشواتي” بالسم.

وحاول “حسن النشواتي” مواجهة “عبدو العربجي” وقتله برصاص مسدسه، من دون أن يقدر على فعل ما يريد، ويتراجع في اللحظة الأخيرة.

ومسلسل “العربجي” هو بطولة: باسم ياخور وسلوم حداد ونادين خوري وفارس ياغي ومديحة كنيفاتي وحسام الشاه ودلع نادر وليث مفتي وغزوان الصفدي وشادي الصفدي وحسام الشاه وحلا رجب وروبين عيسى وعبد الرحمن قويدر وعلي كريم ووائل زيدان ومروى بدران ووليد حصوة ونبيل الشنواني وفادي الشامي… ومن تأليف عثمان جحى ومؤيد النابلسي، وإخراج سيف السبيعي، وإنتاج “هيئة الإذاعة والتلفزيون” في السعودية، ومن تنفيذ “غولدن لاين”.