شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أفلام فى موسم العيد بأسعار مخفضة بـ "سينما الشعب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم وزارة الثقافة 3 أفلام من الموسم الحالي بأسعار مخفضة للجمهور غير القادر على دفع ثمن التذكرة في دور العرض التجارية، وتقدم هذه الأفلام في إطار مشروع "سينما الشعب"، وتقدم الأفلام فى 18 موقعا ثقافيا تابعا لهيئة قصور الثقافة فى 16 محافظة بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة.

الأفلام الثلاثة المختارة من الموسم تقدم في حفلات علي مدار اليوم تبدأ من الساعة العاشرة وحتي حفلات منتصف الليل، وهى «شقو» بقصر السينما فى جاردن سيتي، وفي مكتبة البحر الأعظم فى الجيزة، وفي قصر ثقافة الأنفوشى فى الإسكندرية، وقصر ثقافة روض الفرج بالقاهرة، وقصر ثقافة ببا ببنى سويف، وقصر ثقافة القناطر الخيرية بالقليوبية، وسينما هيبس بالخارجة بالوادى الجديد، وقصر ثقافة أبو المطامير بالبحيرة، وقصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة.

كما يعرض فيلم «أسود ملون» بكل من سينما قصر ثقافة الزقازيق بالشرقية، وقصر ثقافة دمنهور بالبحيرة، وفيلم «فاصل من اللحظات اللذيذة» فى سينما قصر ثقافة العريش، والمركز الثقافي بطنطا، قصر ثقافة الإسماعيلية، وقصر ثقافة شرم الشيخ، ومسرح 23 يوليو بالمحلة الكبرى، وقصر ثقافة قنا، وقصر ثقافة أسيوط، والمركز الثقافي بكفر الشيخ.