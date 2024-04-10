شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين .. ديكورات وصورة مميزة وعوالم مختلفة لأول مرة بعمل واحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ربما لم يظهر عمل واحد يجمع كل تلك العوالم المتواجدة فيه بمسلسل درامى واحد خلال السنوات الأخيرة إلى هذا الحد مثلما حصل مع مسلسل الحشاشين، بإظهار دول كاملة وإلقاء نظرة عليها بكل اختلافاتها ما بين انحدار لدول ونهوض لأخرى.

وذلك نظراً للحقبة الزمنية التي يتطرق لها مسلسل الحشاشين والرحلة الجغرافية الذى منحها القائمون على العمل اهتماماً خاصاً بدون أي استسهال، فمن النظرة الأولى لسير الأمور نشاهد دولة مثل سمر قند بديكور وصورة مميزة تحسب لمهندس الديكور أحمد فايز ومدير التصوير حسين عسر مع المخرج بيتر ميمى، بعدما تعاونوا جميعاً لجعل المشاهدين يعيشوا تفاصيل وحكايات في رحلة زمنية وجغرافية لألف عام إلى الخلف مع مشاهد تعكس طبيعة الأحداث، فمن ازدهار لدولة مثل سمرقند إلى أزمة في الشدة المستنصرية ودولة سلجوقية قوية مصاحب لها أحداث لا تقل أهمية إلى قلعة ألموت، مع مشاهد مميزة امتزج فيها الجرافيكس بالواقع بطريقة مبهرة خلقت معادلة بصرية مميزة مثلما ظهر بمشاهد ستبقى في الذاكرة طويلاً مثل مشهد كابوس حسن الصباح وغيرها من المشاهد.



كل ذلك جعل مسلسل الحشاشين من أهم العوامل خلال دراما رمضان التي تعتبر بمثابة نقلة نوعية كبرى في سوق الإنتاج الدرامى.



مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.