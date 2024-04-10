في يومه الأول.. إيراد فيلم "شقو" يتجاوز المليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي أمس الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2024 وقفة عيد الفطر المبارك، فيلم شقو ليبدأ المنافسة في موسم عيد الفطر على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في يومه الأول إيرادا بلغ مليونا و188 ألفا و399 جنيها، ليحصل على المركز الأول متصدرا قائمة شباك التذاكر.

كان أبطال وفريق الفيلم احتفلوا أمس به في عرض خاص، شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن، الذين حرصوا على تقديم التهنئة لهم، وبينهم: المخرج محمد سامي والفنان حسن الرداد.

فيلم "شقو" من بطولة عمرو يوسف ودينا الشربيني، محمد ممدوح، أمينة خليل، يسرا، تأليف وسام صبري وإخراج كريم السبكي.