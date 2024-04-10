ناقد كويتي عن "زوجة واحدة لا تكفي": الحوار بذيء واللغة سخيفة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شن الناقد الفني الكويتي مفرح الشمري، وكذلك الناقد لافي الشمري، هجوما على أحد مشاهد الفنانة أيتن عامر، في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي"، والذي أثار جدلا واسعا، وطالبت وزارة الإعلام الكويتية، بإيقافه.

الناقد الكويتي مفرح خلال ظهوره في برنامج "سراي" المعروض على قناة atv الكويتية، علق على مشهد تظهر به الفنانة أيتن عامر، وتقول فيه: "هو النهاردة مش هيعرف يقوم خالص بواجباته الزوجية؟"، وفي تعليقه على الحوار، قال "الحوار بذيء، وما يتقال، واللغة سخيفة".

وقال الناقد لافي الشمري إن المسلسل يُحسب أنه كويتي "فيه ملاحظة المسلسل يعد أنه كويتي تبعا للمؤلفة، لو المشهد هذا في مسلسل مصري ما يحدث عليه أي شيء".

وزارة الإعلام الكويتية، كانت قد أصدرت بيانا عبر صفحتها في موقع "إكس"، جاء به: "إيقاف كل من شارك في أي عمل فني يسيء للمجتمع الكويتي عن المشاركة في أي أعمال فنية أو مسرحية يتم تصويرها أو عرضها داخل الكويت".

مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي "، الذي تم الإعلان عن إيقاف عرضه، أثار جدلا واسعا في الكويت، بسبب تناوله قضايا حساسة، منها تعدد الزوجات، والزواج العرفي.

المسلسل، الذي يعرض عبر قناة mbc، بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.