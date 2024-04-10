أحمد العوضي: جمهوري في المناطق الشعبية سبب نجاح”حق عرب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: اعتبر الفنان أحمد العوضي أن مسلسل “حق عرب” حقق نجاحاً كبيراً مع جمهوره من المناطق الشعبية، بسبب أن “العمل يحمل موضوعاً قريباً منهم، ويُعبر عنهم”.

وأكد العوضي، خلال حواره مع “الشرق”، أنه تحمس لتقديم هذا المسلسل في موسم دراما رمضان 2024؛ بسبب الموضوع الذي يتضمن أبعاداً إنسانية، متابعاً “رغم أن الشخصية التي أُقدمها في العمل تنتمي إلى الشخصيات الشعبية مثل تجاربي الفنية الأخيرة، إلا أنها مختلفة تماماً في تركيبتها وأبعادها”.

وأوضح أن “الدراما الشعبية تحتوي على موضوعات وشخصيات لا حصر لها، يمكن تقديمها على الشاشة، كما أن كل موضوع يمكن تقديمه بأكثر من تناول”.

وتدور أحداث “حق عرب” في إطار اجتماعي شعبي، حول “عرب السويركي” الذي يعيش في منطقة الجمالية، ويواجه العديد من الصراعات بسبب ماضيه، الذي يتضمن مفاجآت مثيرة عن حقيقته التي يجهلها عن نفسه، مثل أنه استبداله فور والدته، حتى لا يقتله والده، وعندما يكبر يسعى “عرب” لقتله، لاعتقاده أنه ينتقم لوالده، فهذه القصة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع المسرحية اليونانية “أوديب ملكا” للكاتب سوفوكليس.

ويشارك في بطولة المسلسل بجانب العوضي، كلّ من رياض الخولي، ووفاء عامر، ودينا فؤاد، والعمل تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

وقال العوضي، إنه لم يواجه صعوبات بعينها طوال رحلته في مسلسل “حق عرب”، خاصة وأنه يخوض مرحلة تحضيرات شاقة قبيل أي عمل فني يُقدمه، بما يضمن خروجه في أفضل صورة.

وأضاف أن “مشاهد التصوير الخارجي في منطقة الجمالية، كانت ممتعة جداً، ولم تكن هناك أي صعوبات وقتها، لأن أهالوا تفاعلوا مع طاقم العمل، وقدموا لهم الدعم والمساندة اللازمة، وأعتقد أن ذلك كان نابعاً من شعورهم بأن المسلسل يتناول موضوعاً قريباً منهم”.

وأشار إلى أن “لزمات” شخصية “عرب السويركي”، نابعة من طبيعة الشخصية وروحها، لافتاً إلى حرصه على وجود “لزمات” في الشخصيات التي يُقدمها، ويختارها بدقة شديدة، لما تحققه من تفاعل كبير من الجمهور، وتُشير إلى مدى نجاح المسلسل في الشارع.

وأكد أنه لم يتدخل قط في اختيارات الفنانين المشاركين معه في المسلسل، وهذا الأمر يعود إلى رؤية المخرج، متابعاً “بطولتي لمسلسل، لا يُعني أبداً التدخل في اختيار الممثلين، وسعدت بكل ممثل شارك معي في العمل، خاصة وأنهم فنانون كبار ومتميزون”.

وحول اهتمامه بالمنافسة في رمضان، باعتباره الموسم الدرامي الأضخم على مدار العام كله، خاصة أن تلك التجربة تعد الأولى له في البطولة المطلقة، قال إنه لم يشغل باله بهذا الأمر إطلاقاً، بقدر تركيزه الشديد من العمل، ليُقدم مشروعاً فنياً مميزاً يجذب الجمهور من مختلف الفئات العمرية، متابعاً “البطولة المطلقة، حملتني مسؤولية كبيرة تجاه جمهوري، لذا كنت حريصاً على تقديم عمل فني يليق بهم”.

وقال إن كل عمل فني يُقدمه ويحقق نجاحاً كبيراً، يحمله بمسؤولية كبيرة تجاه أعماله المقبلة، مبرراً ذلك بقوله: “الحفاظ على النجاح والوصول إلى مستويات متقدمة، مسألة صعبة جداً، وهذا ما شعرت به بعد فيلم (الإسكندراني)، وحالياً بعد نجاحي المسلسل أيضاً”.

ولفت إلى اهتمامه الشديد بمتابعة ردود فعل الجمهور في الشارع، دون الاكتفاء فقط بحجم التفاعل عبر منصات التواصل الاجتماعي، رغم تصدر غالبية الحلقات “التريند”، موضحاً أن “المسلسل كان يُعرض في مختلف المقاهي الشعبية بالتزامن مع انطلاق الحلقات الأولى، واطلعت على ذلك بنفسي، وسعدت به للغاية”.

وكشف أحمد العوضي، أسباب حرصه على تجسيد الشخصيات الشعبية، حيث إن الأمر يعود إلى كونه نشأ في منطقة شعبية، ولديه رغبة في تقديم أعمال فنية تعبر عنهم على شاشة التلفزيون، متابعاً “لدي جمهور كبير جداً في المناطق الشعبية، وهم سبب النجاح الذي وصلت له، فقد تلقيت منهم دعماً كبيراً، ومنحوني النجاح والنجومية”.

وقال إنه يحرص في اختياراته الفنية، على تقديم موضوعات قريبة من الناس تُعبر عنهم، متابعاً “أطمح لتجسيد شخصيات تُشبه الناس، وتُشعرهم أنني أحدهم بالفعل، وسيظل ذلك هو المعيار الأول في انتقاء أعمالي”.

واختتم أحمد العوضي، حديثه مع “الشرق”، بالكشف عن تفاصيل أعماله الفنية الجديدة، إذ تعاقد على بطولة فيلم جديد منذ فترة، ومفترض انطلاق تصويره عقب انتهاء إجازة عيد الفطر 2024، تمهيداً لطرحه في دور العرض خلال العام الجاري.

وأشار إلى تعاقده على بطولة مسلسل جديد، يشارك به في موسم دراما رمضان 2025، حيث ينوي التحضير له مبكراً، ويتفرغ لذلك المشروع، فور الانتهاء من تصوير الفيلم.