راديو إنرجي يعلن نتائج تصويت الجمهور ولجنة التحكيم لاختيار الأفضل في رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

أعلن راديو إنرجي 92.1، نتائج تصويت الجمهور لأفضل الأعمال الدرامية التي أذيعت في موسم رمضان، وتنافست من خلال برنامج «كأس إنرجي للدراما»، في موسمه الثامن والذي يقدمه محمد طارق أضا.

وأعلن الراديو أن تصويت الجمهور وصل لأكثر من 4.3 مليون صوت لجميع الأعمال الدرامية التي تنافست على لقب الأفضل خلال شهر رمضان الكريم، وأن الفنان محمد صبحي هو ضيف الموسم الثامن .

فقد حاز مسلسل العتاولة على لقب أفضل مسلسل درامي طويل، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، بينما أفضل مسلسل درامي قصير في النصف الأول من رمضان مسارإجباري، وأفضل مسلسل درامي قصير في النصف الثاني من رمضان كوبرا، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الأول من رمضان أشغال شقة، وأفضل مسلسل كوميدي قصير في النصف الثاني من رمضان خالد نور وولده نور خالد.

بينما أفضل مسلسل خارج رمضان مسلسل حالة خاصة، وجائزة أفضل ممثل ذهبت للفنان أحمد السقا عن دوره في العتاولة، وأفضل ممثلة مي عمر عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، وأفضل ممثلة سلمى أبوضيف لدورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.

وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان هشام ماجد عن دوره في أشغال شقة، أفضل ممثل كوميدي ذهبت للفنان شريف سلامة عن دوره في مسلسل كامل العدد+1، أفضل ممثلة كوميدية أسماء جلال عن دورها في مسلسل أشغال شقة، وأفضل ممثل مساعد أحمد عبدالوهاب عن دوره في أشغال شقة والحشاشين.

وذهبت جوائز الأفضل لكل من أفضل ممثل مساعد أحمد فهيم عن مسلسل أعلى نسبة مشاهدة، أفضل ممثلة مساعدة هدى الإتربي عن مسلسل العتاولة، أفضل ممثلة مساعدة كوميدية آية سماحة عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وأفضل ممثل مساعد كوميدي مصطفى غريب مسلسل عن مسلسل أشغال شقة والكبير أوي 8، أفضل ممثل صاعد أحمد غزي عن مسلسل الحشاشين، أفضل ممثل صاعد أميرعبدالواحد عن مسلسل العتاولة، أفضل ممثلة صاعدة مريم الجندي عن مسلسل العتاولة.

أفضل ممثل صاعد كوميدي حمزة دياب عن مسلسل كامل العدد+1، أفضل ممثلة صاعدة كوميدية جيسيكا حسام عن مسلسل كامل العدد+1، أفضل ممثل طفل تيم إسماعيل عن مسلسل خالد نور وولده نور خالد، أفضل مخرج محمد سامي عن مسلسل نعمة الأفوكاتو، أفضل مخرج أحمد خالد موسى عن مسلسل العتاولة.

وذهب تصويت الجمهور لأفضل سيناريو لكلاً من رنا أبوالريش ويسر طاهر عن مسلسل كامل العدد+1، وجاءت أفضل أغنية تتر لعمل درامي من نصيب تتر مسلسل مسار إجباري لطارق الشيخ، وأغنية تتر مسسلل كامل العدد+1 للفنان مصطفى حجاج.

بينما جاءت جوائز لجنة التحكيم على النحو التالي أفضل مسلسل درامي طويل الحشاشين، أفضل مسلسل درامي قصير صلة رحم، بينما امتنعت لجنة التحكيم عن اختيار الأفضل في قائمة أفضل مسلسل كوميدي طويل. بينما نال مسلسل "كامل العدد+1"، على جائزة لجنة التحكيم لأفضل مسلسل كوميدي قصير، وذهبت جائزة لجنة التحكيم لأختيار أفضل ممثل للفنان إياد نصار عن دوره في مسلسل صلة رحم، وذهبت جائزة أفضل ممثل كوميدي للفنان شيكو عن دوره في مسلسل خالد نور وولده نور خالد، وذهبت جائزة افضل ممثلة للفنانة سلمى أبوالضيف عن دورها في مسلسل أعلى نسبة مشاهدة.