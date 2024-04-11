شكرا لقرائتكم خبر عن WATCH IT تطرح برومو مسلسل دواعي سفر.. وبيتر ميمي: تجربة مختلفة وجميلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد المخرج بيتر ميمي، بالبرومو الرسمي لمسلسل "دواعي سفر" من أعمال منصة WATCH IT الأصلية والمقرر عرضه قريبا وبطولة الفنان أمير عيد، مؤكدا أنه تجربة مختلفة وجميلة.

وطرحت منصة WATCH IT عبر حسابها على انستجرام، برومو المسلسل، صحبته بتعليق: "استنوا مسلسل دواعي السفر من أعمال WATCH IT الأصلية.. قريبًا".

مسلسل دواعي سفر، بطولة أمير عيد، نادين، أحمد غزي، كامل الباشا، نادين وأيمن الشيوي، تأليف وإخراج محمد ناير.