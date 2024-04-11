شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف العرض المسرحي النقطة العميا على مسرح الغد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف العرض المسرحي النقطة العميا عروضه علي مسرح الغد بداية من اليوم الخميس الموافق ثاني أيام عيد الفطر المبارك، في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض من إنتاج البيت الفني للمسرح ويشارك في بطولته كل من: نور محمود، أحمد السلكاوي، وأحمد عثمان، وحسام فياض، وهايدي بركات، وعمر صلاح الدين، إعداد وإخراج أحمد فؤاد.



وتدور أحداث المسرحية حول عطل يصيب سيارة آدم الذي يجسد دوره الفنان نور محمود، أثناء عاصفة شديدة، مما يضطره إلى اللجوء لأقرب بيت ليجد بداخله ثلاثة أساتذة في القانون يلعبون لعبة غريبة تدعي "المحكمة" وتكتمل عناصر اللعبة بحضوره، ليجد نفسه متورطا في قبضة المحكمة ويحاول إيجاد طريق للخروج من هذه اللعبة.

وكان قد صرح بطل العرض الفنان نور محمود لليوم السابع عن شعوره في أول تجربة مسرحية له حيث قال : شعور مرعب ، في كل ليلة عرض أقابل فيها الجمهور أشعر بالرعب، ولكن رعب ممزوج بمتعة، تلك المتعة التي لم أتخيل أنها موجودة في المسرح، لدرجة أنني "شبط في الموضوع" وعندما طلبوا مني مد العرض لفترة جديدة وافقت على الفور برغم التزامي بالتصوير في عمل درامي.