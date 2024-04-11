شكرا لقرائتكم خبر عن ريا وسكينة على مسرح الجمهورية لمدة ثلاثة أيام في إبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة فرسان الشرق بدار الأوبرا المصرية، مسرحية ريا وسكينة 1921، للمخرجة كريمة بدير على مسرح الجمهورية لمدة ثلاثة أيام وهى 25، و26، و27 إبريل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وكان قد عرضت المسرحية من قبل وحققت نجاحاً جماهيريا كبيرا على مدار السنوات الأخيرة.

وتدور فكرة العرض حول شخصيتى "ريا وسكينة" اللتين عاشتا خلال أوائل القرن العشرين ودارت حولهما الكثيرمن الاقاويل بمعالجة جديدة تعتمد على التحليل النفسى والبحث فى الظروف الاقتصادية والمناخ الثقافى انذاك.

جديربالذكر أن فرقة فرسان الشرق أسستها وزارة الثقافة عام 2009 بهدف استلهام التراث المصرى والعربى وإعادة صياغته فنيا من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية ثم انضمت إلى منظومة فرق دارالأوبرا المصرية وظهرت أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم بعدها توالت عروضها التى لاقت استحسان وإعجاب الجمهوروحققت نجاحاً كبيراً.