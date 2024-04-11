شكرا لقرائتكم خبر عن كيليان مورفى: روى كين هو لاعب الكرة المفضل لدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمى كيليان مورفى عن حبه لمحلل كرة قدم أيرلندي ولاعب سابق، في حديثه مؤخرًا في صحيفة فاينانشيال تايمز، تحدث الممثل المولود في كورك عن حبه لزميله الأيرلندي وأسطورة كرة القدم روي كين، وهو لاعب كرة قدم أيرلندي الأكثر نجاحًا على الإطلاق.

وأمضى كين، 52 عامًا، 13 عامًا من مسيرته الكروية التي استمرت 18 عامًا في مانشستر يونايتد، بالإضافة إلى تمثيل جمهورية أيرلندا في العديد من المسابقات الدولية.

وفي حديثه عن كين، الذي ذهب للعمل كمحلل استديو ومحلل في ITV وSky Sports، قال مورفي: "روي كين هو في الواقع أحد الأشخاص المفضلين لدي، التقيت به مرة في أحد المطارات، ودارت بيننا محادثة مكثفة للغاية لمدة ساعة ونصف تقريبًا"، وأضاف مورفى قائلا:"كين أسطورة".